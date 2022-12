Famoso youtuber recorrió Santiago y quedó impactado: “Todo está grafiteado. Qué es lo que pasa en Chile”

Christopher Araya, del canal Araya Vlogs, es un famoso youtuber de Costa Rica que recorrió Chile y que quedó sorprendido con lo que ha visto en Santiago. “Tiene otra cara, un lado más oscuro”, dijo en el video que correspondería a grabaciones realizadas en el mes de noviembre.

“Esto fue lo que más llamó mi atención cuando tuve mis primeras impresiones en Santiago, pero no entendía bien qué era lo que pasaba. No sabía si era arte, si era vandalismo o era que a la gente aquí no le importa nada”, explicó el youtuber.

“Lo que despertó mi atención es que todo está grafiteado. Vean todas estas paredes y edificios. La pregunta es por qué está grafiteada, qué es lo que pasa en Chile”, añadió.

Conversó con gente a quien le pidió que le explicara por qué todo estaba rayado. “Yo no sé si esto es parte de la protesta o, como me dicen algunas personas, son personas que se aprovechan de la protesta para hacer vandalismo y delincuencia”, añadió.

“Esto antes era hermoso, según pude ver en fotos, pero ahora está destrozado. Aquí es donde uno no sabe si esto es parte de las protestas o son personas que se aprovechan para hacer vandalismo”, reflexionó.