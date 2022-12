“Hablemos en serio po’, eres senador”: Le paran los carros a Rojo Edwards después de mostrar video antiguo de Boric

El senador republicano, José Manuel Rojo Edwards, protagonizó un tenso episodio en el matinal de Chilevisión “Contigo en la mañana”. Él estaba de invitado junto a Paulina Vodanovic, presidenta del Partido Socialista (PS), para discutir el acuerdo constitucional, el cual el senador se opone, según lo recopilado por La Cuarta.

Rojo Edwards señaló que propuso un acuerdo de pensiones, “si hay algo que quedó claro en el plebiscito de salida es que la gente entiende que sus ahorros previsionales son de ellos. Un mes después, el gobierno presenta una reforma de pensiones en donde el 6% del ahorro de los trabajadores lo van a manejar ellos”, mencionó

Paulina Vodanovic le paró los carros y le dijo que eso no era así, “tú estás instalando una verdad que no es verdad. No le van a quitar el 6%. Rojo, no se lo van a quitar. Ese 6% no existe”, corrigió. Él insistió y afirmó que iba a mostrar un video donde Boric afirmó que ese 6% saldrá de los trabajadores.

La presidenta del PS le volvió a corregir y le dijo que el 6% sale del empleador, que no instalara falacias. “Aquí está el video donde el Presidente Boric explica por qué ese 6% sale de las personas. Es exactamente lo contrario a lo que votó la gente el 4 de septiembre. Es de cuando era diputado”, aseguró el senador, quien procedió a mostrar un video antiguo que hablaba de otra reforma.

“Oye, hablemos en serio, po’, Rojo, tú eres senador. No puedes estar mostrando un video de hace cinco años. Es un proyecto distinto. De verdad que esto ya es a todas luces engañar a la gente”, sentenció Vodanovic.

De acuerdo a la Subsecretaría de Previsión Social, el 6% sale del empleador, “la reforma propone un sistema mixto público/privado, que contempla la creación de un Seguro Social financiado con un incremento del 6% de la cotización en base al aporte de los empleadores”, informaron.