“Toma tus hue** y bájate conch**”: pasajero del Metro perdió la paciencia con extranjero que pedía dinero junto a una niña

El video de un hombre gritando al interior de un vagón del Metro ha causado gran discusión en redes sociales. Se trata de un pasajero que criticaba el actuar de un hombre extranjero que pedía dinero en el tren, junto a una pequeña niña.

“Se paran en las esquinas pidiendo plata, se suben al Metro para pedir plata (...) toma tus hue** y bájate conch**, sino te voy a romper el hocico”. Así parte el video donde el descontrolado pasajero le decía al sujeto que se bajara en la siguiente estación.

“Andan bolseando, utilizan a los niños”, argumentaba el sujeto, mientras el resto de los pasajeros pedía calma y respeto por la pequeña que iba de la mano del adulto.

El sujeto intentaba explicarle al pasajero, que no lo dejaba hablar: “estoy alterado, lo asumo, porque este tipo me descoloca, le estoy diciendo cómo son las cosas”.

Cuando estás chato que pidan en el metro. A lo que estamos llegando. pic.twitter.com/JLL0p7dmM2 — Dizzie_distance_1978 (@1978Dizzie) December 13, 2022

Cibernautas comparten en parte la reacción

“Apoyo la forma y el enojo. Basta de ser políticamente correcto. Esa niña no se merece andar mendigando”; “Ningún respeto por la niña, debería estar jugando en una plaza, no paseándose en el metro con 34 grados. El tipo estaba muy exaltado, pero no deja de tener razón, los niños no son una herramienta para invocar la lástima, esa niña está siendo explotada y solo el gritón la defiende”; “Es cierto, además que a veces ni siquiera son sus hijos los usan para pedir los arriendan. La única forma que dejen de pedir es dejar de darles y así terminaran con su negocio”, precisan en algunos comentarios.