El reclamo de Naya Fácil tras alza en el seguro del facilón: “Por ser rosado tengo que pagar 100 lucas más todos los meses”

Naya Fácil vuelve a realizar un descargo en sus redes sociales y esta vez tiene que ver con la gran alza del seguro de autos de su facilón.

La influencer utilizó su cuenta de Instagram para dar a conocer el conflicto con la casa comercial, quienes no le habrían advertido sobre el aumento al momento de contratar el servicio. “Chiquillos vengo saliendo de Seguros Falabella y me pasó algo terrible”, inició su relato.

La personalidad contó que cuando fue a contratar el seguro, su auto era de color negro y todo estuvo bastante bien. Posteriormente, quiso enchular su vehículo cambiando drásticamente el color y nuevamente no tuvo problemas con la aseguradora.

Sin embargo, meses después se dio cuenta de que no era todo perfecto. “Ahora vine porque me llamaron sobre que pasó algo con el seguro (...) me acaban de decir que por ser rosado tengo que pagar 100 lucas más todos los meses”, declaró molesta.

“Estoy en shock. La primera vez que vine era negro, luego lo vine a modificar porque era rosado (con los papeles legales) y no me dijeron nada de eso; solo le sacaron las fotos al auto y me aseguraron que podía ser de color rosado y el seguro se mantenía igual”.

Según las palabras de la influencer, la aseguradora de la casa comercial le comentó que los automóviles de color amarillo, naranjo y rosado tienen que pagar los 100 mil pesos adicional al monto base.

“Estaría pagando más de 200 lucas en seguro porque estaba pagando 103 y tanto”, comentó la influencer.

“No tengo el seguro desde agosto, que compré mi auto (...) cinco meses he pagado plata para nada porque no me ha cubierto.... ¡Y me acabo de enterar!”, comentó sorprendida.

Finalmente, Naya le pidió a sus seguidores datos de algunos seguros para su vehículo, puesto que se saldrá de Seguros Falabella.