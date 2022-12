“¡Por favor! tiene 3 añitos”: Perla Ilich responde a críticas contra su pequeña hija

Si duda que para ninguna madre debe ser grato recibir comentarios negativos sobre sus amados hijos y menos sobre la forma de educarlos. Justamente, eso fue lo que sacó de sus casillas a la joven Perla Ilich, quien salió a responder a la crítica que recibió de una usuaria que no le gustó ver a la niña con el pelo desordenado, en un video que subió en su Instagram la influencer.

“Mi bailarina, la que no le gusta peinarse, la que llora toda el día, la que me saca canas verdes, la que hace lo que mi mamá dijo que haría, pero la que llega a una fiesta y saca sus pasos y me hace reír”, escribió Perla, feliz y orgullosa de la pequeña.

Sin embargo, una usuaria quiso aguarle la fiesta.

“Tu hija de 3 años se ve desaliñada, existen miles de peines, por favor”, escribió la mujer.

Debido a esto, la joven conocida por tener su propio docureality y participar en el programa culinario “El Discípulo del Chef”, no se las mandó a decir con nadie y le explicó, en buenos términos, que su hija era feliz andado con el pelo suelto, tal como la canción de Gloria Trevi.

“Yo soy la mamá”

“Ella = feliz”, escribió junto a una foto de la pequeña. “¡Por favor! Tiene 3 añitos y ella lo está pasando chancho”, argumentó sobre la alegre actitud que la niña evidencia en el video.

De igual forma, indicó que siempre apostará por el bienestar de su hija. “Si uno como mamá le hace un peinado y ella siente incómoda, y se lo suelta, es porque ella no está feliz así”, dijo.

Además, le dejó en claro a la mujer que ella es la madre y sabe perfectamente lo que es bueno para la niña.

“Si yo soy la mamá, la dejo que se sienta cómoda”, remarcó finalmente Perla.