Adriana Barrientos reveló que vivió una “noche terrorífica” por dolorosa enfermedad de su mascota

Adriana Barrientos alertó a sus seguidores de redes sociales por la difícil noche que tuvo a mediados de esta semana debido a la inesperada y dolorosa enfermedad de su mascota, una perra de raza pug llamada Asia, a la que debió llevar de urgencia hasta una clínica veterinaria pese a que ella misma se encontraba sola y bajo los efectos de unas “pastillas psiquiátricas”.

La influencer y actual panelista de “Zona de estrellas” reconoció en un video subido a su cuenta oficial de Instagram que padeció horas complejas con su mascota, principalmente por su incapacidad de reaccionar ante el poderoso efecto de su propio medicamento.

“Amigos, aquí vengo llegando a mi casa después de una noche terrorífica. Estoy tomando unas pastillas psiquiátricas que me hacen dormir y si no duermo quedo mareada, como que no tengo idea ni donde estoy con las pastillas psiquiátricas, por supuesto esto recetado por un médico por una situación muy especial que vivo yo”, inició la modelo, cuyo relato se tornó más dramático en la medida que detalló el inesperado cuadro médico de Asia, la única “familia que yo tengo”.

La familia que yo tengo que es mi perrita, mi mascota, mi Asia quedó internada. Pucha, Dios quiera que le vaya bien. — Adriana Barrientos

“Mi perrita lloró toda la noche a las tres de la mañana de dolor, no saben lo que fue, estaba desesperada. La bajé 20 veces al jardín de la casa, a las 3, a las 5, a las 7 de la madrugada y no se le pasaba esto y tampoco atinaba a tomar un Uber pa’ (sic) llevarla hasta que atiné hace dos horas, a las 9 de la mañana atiné, se me pasó el mareo que producen las pastillas y pude llevarla”, prosiguió la acongojada Barrientos.

La familia de Adriana Barrientos

“En resumidas cuentas la familia que yo tengo que es mi perrita, mi mascota, mi Asia quedó internada. Pucha, Dios quiera que le vaya bien. Eso po’ (sic) amigos. Les envío un beso, si hoy día (jueves) van a rezar o algo les pido que me encomienden a mi mascotita. Estoy reventada”, indicó la mediática, quien para estar ciento por ciento disponible para su mascota decidió detener su propio tratamiento con pastillas para dormir.

“Estoy reventada emocionalmente y ahora que se me ha ido pasando el efecto de la pastilla, que comprenderán que no puedo seguir con el tratamiento psiquiátrico porque tenía que tomarme dos pastillas ahora, olvídalo, necesito estar absolutamente lucida para saber lo que pasa con mi perro. Pucha, a esperar que me llamen de la veterinaria para ver qué es lo que pasa con mi Asia. Gracias por sus mensajes de cariño y preocupación”, relató Adriana.

“¡Parece que se entendió mal! Estábamos las dos en mi casa y yo tomo pastillas psiquiátricas que me dejan en Narnia. Mi @Asia_bulldogfrances llorando toda la noche de dolor. Yo sin poder hacer nada invalidada por las pastillas. Pero bueno, la sacaba al patio pensando que podía ser diarrea o algo al estómago. Después de unas horas se me pasó el efecto de mis pastillas y pude traerla a las 8 AM a la veterinaria y quedó internada”, aclaró posteriormente la modelo, quien en la previa a la grabación del programa de este jueves de “Zona de estrellas” llamó a la calma a sus seguidores por el estado de su perrita.

“Me vine a trabajar. Mi perrita está en la casa, quedó con antibióticos (...) quería agradecerles a todos por su buena onda, por su cariño”, cerró.