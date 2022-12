“Es un milagro”: Cecilia Bolocco dio alentador mensaje sobre el estado de salud de su madre

Cecilia Bolocco vuelve a referirse al estado de salud de su madre, Rose Marie Fonck Assler, tras padecer su tercer cáncer de mama. La ex Miss Universo, dio un mensaje bastante esperanzador a sus seguidores.

Todo comenzó en el último Instagram Live de la comunicadora de Canal 13, en donde una usuaria le preguntó sobre cómo se encuentra su progenitora.

“Mi mamá está bien, gracias a Dios le dieron permiso para estar dos meses sin quimio, así que está muy contenta de tener este espacio, este tiempo”, señaló la diseñadora. Asimismo, afirmó que este hecho “es un milagro, se va a sentir mejor sin las quimios, va a descansar y después puede retomarlo”.

“Así que está muy bien, gracias mi amor”, expresó la animadora de “Todo por ti”.

Cabe recordar que hace solamente un par de semanas Cecilia contó detalles sobre el cáncer de Rose Marie: “Mi madre fue irradiada, pero de manera muy conservadora para no dañarle, por supuesto, su corazón. No obstante, no pudieron erradicar al ciento por ciento el cáncer. A los diez años le apareció en el mismo lugar. Ahora está en el tercer cáncer”.