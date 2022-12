Marisela Santibáñez increpó a Pancho Malo a las afueras del Congreso: “¡Cambiaste el puñal por un celular!”

Durante la jornada de ayer, Marisela Santibáñez protagonizó un tenso cruce con el líder del “Team Patriota”, Francisco Muñoz, más conocido como Pancho Malo, a las afueras del Congreso.

El conflicto comenzó cuando la diputada comunista salía de una reunión y de la nada empezó a ser insultada por una mujer y tres hinchas de Pinochet que se encontraban a las afueras del recinto. “Sinvergüenza y asesina”, fueron las palabras que usaron en contra de la parlamentaria.

En ese momento, Santibáñez identificó a Pancho Malo grabando la escena a poca distancia con su celular, por lo que decidió encararlo: “¡Francisco, utilizas a las señoras! (...) ¡¿19 puñaladas de casualidad?!”.

La diputada compartió el registro en su cuenta de Twitter, en donde explicó que el cruce se dio mientras se encontraba en una reunión con los trabajadores y trabajadoras del Hogar de Cristo.

“El señor que no le hace bien a la democracia, el señor Pancho Malo, nos vio pasar, nos vio la cara, nos vio que veníamos a hacer nuestro trabajo, a hacer algo en pro de nuestro país y se permitieron cantar consignas”, relató.

“Yo no te temo a ti. Yo no le temo a nada de lo que dañe a mi país. Ya dañaste a Colo Colo, no vamos a permitir que dañes a nadie más. Yo no te voy a dar la palabra, porque las puñaladas no se pegan por casualidad”, expresó Marisela.

Finalmente, la parlamentaria aseguró que “la cobardía se esconde detrás de una señora que repite ‘Asesina y sinvergüenza’. Hace unos años te escondías detrás de Ruiz Tagle en Colo Colo para agredir a nuestros ídolos. Hoy lo haces detrás de una señora y otro histérico hincha de Pinochet… ¡Cambiaste el puñal por un celular!”, lanzó sin filtro hacia Pancho Malo.