“¿Qué les va a enseñar a niñitas y niñitos?”: Vale Roth pide baneo para parvularia que le hizo bullying

Aunque en sus redes sociales a diario se encuentra con algunos comentarios desagradables, lo concreto es que este viernes Valentina Roth perdió la paciencia con una educadora de párvulos que desde 2020 viene enviándole mensajes de odio y quien esta mañana colmó su paciencia al burlarse de la forma de sus labios, haciendo que la exintegrante de Calle 7 pidiera a sus fans que solicitaran banear la cuenta de su agresora virtual.

La gota que rebalsó el vaso para Roth llegó esta mañana, cuando la usuaria de Instagram le escribió una serie de mensajes en una las historias que la mediática subió a su cuenta oficial de la red social, donde recomendaba una marca de lápiz labial.

“¿No te incomodan esos labios? ¿Y qué onda los labios? ¿Jamás podrás arreglártelos? Esa parte de arriba está súper fea con ese ácido hialurónico”, fueron parte de los mensajes que Valentina publicó en sus historias de Instagram antes de comentarle a sus fans de la plataforma social de la joven que la viene acosando con mensajes odiosos hace dos años, desde noviembre de 2020.

Las quejas de Valentina Roth

“La que me molesta es parvularia. ¡Qué onda el bullying ahí! ¿Qué les va a enseñar a esas niñitas y niñitos? Yo lo encuentro terrible. Deberían echarla, si”, inició Roth, quien justificó la petición a sus seguidores en el hecho que la educadora “ensucia el nombre de las parvularias” al fomentar el odio hacia otras personas.

Valentina Roth pidió denunciar la cuenta de la usuaria que le ha hecho bullying en la red social. Fuente: Instagram @valeroth28.

“Más encima que ensucia el nombre de las parvularias. Obviamente yo no meto el nombre de todas las parvularias en el mismo saco, pero pasa muchas veces eso, o con las enfermeras, o cosas así. Yo conozco también a muchas parvularias y las quiero mucho, pero me da rabia que hagan estas cosas. Na’ que ver”, afirmó la influencer, quien posteriormente mostró otros mensajes de grueso calibre que le escribió la joven en sus historias de la red social, donde lo más suave fue preguntarle a la bailarina si no tenía amigas y otros más ofensivos como “cabréate de dar jugo”, “loca kl” y “tú estás loca”.

“¿Qué le he hecho yo, más encima? Para que me empiece a atacar así. ¡Ya! ¡Ciérrenle la cuenta! Porque de verdad, porque me sigue hueveando. Onda, me dice: ‘Hace una encuesta y pregunta si esa boca es horrible o no, porque es horrible’. Y me sigue hueveando. Entonces, reportémosle la cuenta. Hay que ir a su perfil y reportar y que se la cierren. ¡No se merece que tenga esa cuenta! ¡Estúpida!”, cerró Roth.