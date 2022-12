Kel Calderón entregó un potente consejo sobre los términos de pareja: “Creo que uno siempre sabe”

La influencer Kel Calderón sigue respondiendo las preguntas de sus seguidores en su cuenta de Instagram. Alguien le preguntó cuándo sabe que es el momento de terminar una relación, lo que despertó una potente reflexión de parte de la hija de Raquel Argandoña.

“Creo que uno siempre sabe, pero a veces no lo queremos aceptar por miedo o por amor a la otra persona, etc. Para mí es cuando te dejan de priorizar, no te toman en cuenta en decisiones importantes, cuando te dejan de valor o te toman en cuenta como algo, en lugar de alguien que va a estar ahí siempre”, comenzó.

“Si se acaban los detalles, si no te ven y tienes que echarte al hombro la relación tú sola, o te convertiste en su mamá, es momento de terminar eso”, comentó Kel.

“La frase que más me gusta es ‘yo no pido nada que yo misma no esté dispuesta a traer a la mesa’, así que si los esfuerzos no son recíprocos y no sientes que son un equipo, ese es el momento”, sentenció la influencer.