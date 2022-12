Kel Calderón se sinceró sobre su vida amorosa: “Intentando hacer las cosas bien y aprendiendo todos los días”

Kel Calderón se dedicó a responder diversas preguntas de sus seguidores en sus redes sociales. “¿Qué quieren saber?”, escribió la influencer, lo que dio rienda suelta a los usuarios de Instagram para preguntarle sobre su vida personal.

Una de las primeras consultas fue por qué era tan perfecta, y Calderón respondió que “jajajaj gracias, pero te juro que es cero así. Soy mega torpe, mega llorona, mega drama queen y tengo un sin fin de defectos más jajaja, pero gracias por la buena vibra”, escribió.

Sobre si ella pensaba que tenía un carácter difícil, señaló que consideraba que no, “pero personas que me conocen dicen que sí. Según yo tengo mucho carácter, pero eso no quiere decir que tenga un carácter ‘difícil’”, agregó.

Obviamente llegó la infaltable pregunta sobre su vida amorosa, y un seguidor le preguntó cómo estaba su corazón. “Super super tranquilo. Intentando hacer las cosas bien y aprendiendo todos los días como tiene que ser”, sentenció Kel Calderón.

Historias Kel Calderón Fuente: Instagram

