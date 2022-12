Vasco Moulian: “Me dicen que si es que yo voy para allá me van a pegar, me pueden matar”

Vasco Moulian, el exejecutivo de Canal 13 conocido por la parrilla flexible, se sentó en “La hora para conversar” de Canal Vive. En este programa hablará de una complicada situación que vivió tras unirse al mundo del circo, de acuerdo a lo adelantado por el medio La Hora.

Él mencionó que quería vivir toda la experiencia del circo, viviendo en casa rodante y todo. Sin embargo, contó que su última experiencia no fue la mejor y que muchas personas de ese mundo lo llaman para que no se quede con esa imagen.

Incluso existe una denuncia que Vasco interpuso a Carabineros, “en ese transitar me pasa que me toca asociarme con una persona, que prefiero no nombrar, y tuve problemas económicos, y ahí comienzan los malos entendidos y las amenazas”, comentó.

“Me da susto, o sea, yo no soy capaz de volver a ese circo nunca más en mi vida, porque corre riesgo mi vida, y así me lo han dejado ver en los Whatsapp que me han mandado”, agregó.

Finalmente, cerró reiterando el miedo que siente, “me dicen que si es que yo voy para allá me van a pegar, no sé, me pueden matar. Así que prefiero diez mil veces no estar, pero con una pena tremenda”, concluyó.