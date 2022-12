Con llanto y todo: Jean Philippe Cretton y su particular forma de celebrar el triunfo de Argentina en Qatar

El animador de CHV, Jean Philippe Cretton se unió a las celebraciones de los hinchas argentinos tras su increíble triunfo frente a Francia.

A través de sus historias de Instagram, el animador de “Podemos Hablar” publicó un divertido video simulando estar emocionado hasta las lágrimas, mientras que Pamela Díaz se burla de la reacción.

“¿Qué está haciendo? Tú estás enfermo, no cierto”, expresó La Fiera mientras JP Cretton se tiraba al pasto de su hogar.

“No, no, no. increíble, bárbaro. Increíble lo que pasó. Aflojá con la cámara porque la emoción es muy grande. Gracias”, respondió con acento argentino.

“¡SI NO ERES ARGENTINO!”, lo retó “La Fiera” entre risas.

“Yo soy argentino, tremendo, no, no, no. Pará”, añadió Cretton a modo de broma.

Finalmente, y en un tono más serio, Jean Philippe le mandó un mensaje a los hinchas de la albiceleste: “Fuera de webe… Muy contento por Argentina. Tengo amigos, amigas que son de allá, amigos allá también. Estoy contentísimo por su triunfo, merecido. Un pueblo que no lo ha pasado bien política y socialmente el útimo tiempo así que esto es una alegría que suma. Bien por Sudamérica también, vamos”, sentenció.