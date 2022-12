“¿Hay gente de ‘Rojo’ invitada al matrimonio?”: Christell Rodríguez contó que ningún famosillo está invitado a su boda

Christell Rodríguez está afinando todos los detalles para su matrimonio con su actual pareja, Roberto Parra, quienes celebrarán su amor en una ceremonia en Viña del Mar.

En este contexto, en donde la intérprete de “Mueve el Ombligo” decidió responder algunas preguntas de sus seguidores sobre el evento a través de su cuenta de Instagram.

Una de las primeras consultas fue sobre su vestido de novia, y aseguró que ya lo tiene totalmente listo.

“Sí, ya lo elegí, les voy a estar compartiendo algunos de los que me he probado, pero de por sí, ya está elegido, la otra vez tuve la primera prueba, ahora la segunda y ver cuándo me lo entregan”, comentó la estudiante de fonoaudiología.

Posteriormente, una usuaria le preguntó sobre los asistentes al evento: “¿Hay gente de ‘Rojo’ invitada al matrimonio? ¿O algún famoso/conocido?”.

“Piensan que va a estar plagado de famosos, pero hasta ahora no es así, al menos de la lista que llevamos, no hay gente famosa. Igual fuimos muy selectivos con pincitas, a pesar de que son varios”, respondió con sinceridad.