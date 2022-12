Marité Matus encendió las alertas de sus seguidores con enigmáticas publicaciones de problemas con pensión de alimentos

Marité Matus encendió esta semana las alarmas entre sus seguidores de redes sociales respecto de los problemas de pensión de alimentos que las mujeres tienen con sus exparejas en el país, y si bien no mencionó a su expareja, el futbolista Arturo Vidal, dejó un manto de dudas luego de los últimos eventos donde el jugador no ha estado presente con sus tres hijos.

Hace algunos días Matus ya había dado las primeras señales en sus historias de Instagram de un eventual distanciamiento con Vidal, luego que el deportista optara por vacacionar fuera del país junto a su nueva pareja, amigos y familiares, en vez de asistir a la graduación de su hijo.

Una publicación que si bien causó escozor entre algunos de los seguidores de la influencer, no pasó a mayores con alguna posterior respuesta de Vidal en la misma red social.

Incluso, hace ya una semana la propia Marité había dado las primeras señales de un cambio de actitud en su relación con el futbolista y los críticos de sus publicaciones en Instagram. “Hace tiempo que bajé el volumen de lo que escucho, y subí el tono de lo que siento (...) Cariños a todos”, señaló en la oportunidad.

La enigmática publicación de Marité Matus

Sin embargo, este lunes la ex de Vidal compartió en su cuenta de Instagram una serie de publicaciones de la abogada de familia y feminista, María Belén Ferreira Brisso (@abogada_feminista), quien ha hecho de la problemática responsabilidad “legal y moral” del pago de pensión de alimentos una de sus banderas de lucha contra la violencia psicológica que ejercen miles de hombres respecto de sus exparejas.

“La pensión de alimentos es una obligación que impone la ley y que incluye los gastos en educación, salud, ocio, vivienda, vestuario, transporte, gastos básicos, etc (...) y a pesar de ser una obligación legal y moral, sólo un 16% de los padres está al día con los pagos de la pensión de alimentos”, fue el primero de los mensajes que Matus publicó en sus redes sociales.

Las enigmáticas publicaciones de Marité Matus. Fuente: Instagram @mariteematus.

El más revelador, sin embargo, llegó en la segunda publicación de Marité, donde dejó en evidencia una serie de enigmáticos mensajes de WhatsApp.

“Mantenida de mierda. Eres lo peor que me ha pasado en mi vida. Sinvergüenza de mierda. Que con mi plata sales a todos lados (...) mensajes como estos son los que reciben miles de madres, sólo por el hecho de recibir una pensión de alimentos en favor de sus hijos e hijas”.

El mensaje lo cerró la expareja del mediocampista de Flamengo con una contundente conclusión.

“No pagan porque te quieren castigar. No pagan porque te quisiste separar. No pagan porque tienes una nueva pareja. No pagan porque son machistas”.

El origen de los posteos de Marité Matus

Cabe destacar que este lunes 19 de diciembre se conmemoró en Chile el Día Nacional contra el Femicidio, y en ese contexto la abogada realizó no sólo las publicaciones que compartió Matus en sus historias de Instagram, sino que otras donde expuso el origen de la conmemoración de esta fecha, originada luego del asesinato de un padre en contra de una menor de seis años, quien aprovechando su régimen de visitas la mató luego de lanzarla desde la ventana de un edificio.

“Si bien necesitamos que hayan día en que conmemoremos a las víctimas, necesitamos aún más leyes no sólo que sean para las mujeres y madres, sino también para las niñas y niños víctimas de violencia. El machismo es la segunda causa de muerte de mujeres en el mundo, seguido del ataque al corazón, y es paradójico porque los feminicidas siempre son personas cercanas como parejas o exparejas”, concluyó.