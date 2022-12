“Me voy a poner a llorar”: Neme abrió la billetera y ofreció regalo a afligida televidente

El periodista José Antonio Neme sorprendió durante el matinal “Mucho Gusto” de Mega a una televidente tras ofrecerle una generosa ayuda para sus cuidados médicos. Esto, luego de un despacho donde la mujer reveló que la pensión la gasta en tratamientos y en ocasiones no tiene dinero para comprar pan. Motivo por el cual, el compañero de Karen Doggenweiler decidió tomar cartas en el asunto.

“Primero, no puedo pasar por alto que haya dicho que trabajó como arsenalera en el Hospital Militar, como vendedora, guardia, que trabajó en todo y me da rabia, impotencia, dolor, que diga que si no hay pan, tenga que hacerse una tortilla”, dijo molesto.

[ La exMorandé con Compañía hablará sobre el feminismo en el país. ]

“No es normal, no podemos aceptar eso. No puede ser que considere el pan, un lujo. Si no podemos cambiar eso, cerremos por fuera”, agregó.

Por lo mismo, el animador le ofreció un regalo de Navidad.

“¿Qué es lo que usted necesita? Yo se lo voy a hacer llegar. Aproveche de pedir que no abro mucho la billetera”, lanzó entre risas.

“Yo necesito hacerme unos exámenes de mi brazo y de mi cadera, por un accidente que tuve, así que tengo muy pendiente mi sistema de salud que lo he dejado de lado por cosas familiares”.

“Podemos cubrirle parte de ese costo”

Ante esto, Neme se comprometió a costear parte de los gastos médicos que impliquen el tratamiento por su lesión al manguito rotador.

“Vea la posibilidad de hacerse esos exámenes y podemos cubrirle parte de ese costo. ¿Le parece? No es que lo que debería hacer nadie en este país, los periodistas no estamos llamados a esto, pero ante la urgencia hay que tratar de solucionar el ahora.

“Voy a llorar, estos angelitos que Dios manda, son muy valorables”, agradeció la entrevistada, emocionada hasta las lágrimas.