Mujer viajó a Bali para su primera cita con su novio online y él la dejó plantada: se lo encontró en el vuelo de regreso

Jess Autsen de origen australiano, viajó desde Australia con destino a Indonesia en donde se vería con un chico con quien llevaba hablando alrededor de 3 meses y pactaron verse para su primera cita. Llegó el día y se encontró con una sorpresa, el joven no apareció y la dejó plantada en un país desconocido.

Jess Autsen viajó a Bali para tener una primera cita pero la dejaron plantada

Su historia se hizo viral en TikTok en el segundo que comenzó a contar que se encontró al misterioso hombre en el viaje de vuelta su casa.

La joven de 29 años vive en Sydney. Decidió tras tres meses de hablar con un hombre de manera remota y online, viajar a la isla de Bali para encontrarse con él en unas increíbles vacaciones.

Lamentablemente el joven nunca apareció, ni un mensaje, ni una llamada para comunicarse. Su rastro en el Internet también se perdió, su actitud actualmente se conoce como “ghosting”. Enojada y frustrada después de gastar tanto dinero en viaje, boletos y hospedaje, decidió adelantar su viaje de vuelta a casa y por obra del destino el desaparecido estaba ahí en el mismo avión.

Estaba sentado frente a mí, así que le vi en la vida real y al menos confirmé que no era un bagre. Me ignoró, sí me vio, pero ¿Cómo podría no hacerlo? Yo estaba de pie junto a él esperando entrar en mi fila. Me hubiera encantado haber dicho algo para llamarlo, pero estaba un poco avergonzada de hacer todo ese camino, ser un fantasma y ahora estaba sola en el avión detrás de él”, comentó la mujer a news.com.au

“Sintiéndome insegura, no se intercambiaron palabras, simplemente, comenzó a mirar directamente al suelo y no miró a su alrededor ni una sola vez”, dijo Jess mientras usaba TikTok para contar su historia.

“La gente se apresuró a señalar las banderas rojas en su nombre, algunos incluso especularon sobre por qué lo hizo. Pero, hubo mucho apoyo y hermosos mensajes. La gente sabe muy bien lo doloroso que es el efecto fantasma (ghosting). Es insoportable después de poder hablar con alguien y luego, simplemente, cortar ese acceso sin explicación”.

La joven de Sydney dijo que fue él quien la invitó a las vacaciones y que ambos estaban solteros con más de tres meses conversando por chat de Instagram. Ella tenía pensado hacer una serie de videos en Bali sobre su soñado viaje con el hombre pero que ahora haría otra cosa. “Iba a hacer un video de ‘ven a Bali conmigo en una primera cita’, pero en lugar de eso vamos a tener una sesión del FBI ‘¿qué diablos les pasa a los hombres?’”, dijo.

A pesar que estaban en el mismo vuelo, no pudo hablar con él, pero gracias a su video viral en TikTok, el hombre la volvió a contactar explicando su comportamiento: “me dijo que había conocido a alguien en Lombok y se sintió muy avergonzado porque me preguntó todo el camino hasta allí, así que desapareció. Le comenté lo cobarde que es eso, que no debería haberme invitado si iba con la intención de conocer a quien fuera y seguir la corriente. Ciertamente, no había ninguna importancia en conocerme, a pesar de que él me invitó, Fue muy cruel”, finalizó la tiktoker.