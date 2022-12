Naya Fácil recibió una taza con la cara de Pailita y aprovechó de tirarle un palo para concretar una cita: “Ya po’ sácate una once”

Naya Fácil se caracteriza por ser una persona sin pelos en la lengua, que siempre dice lo que piensa y expone cada parte de su vida en las redes sociales. En esta ocasión, la influencer se lanzó con una invitación bastante coqueta a un reconocido artista urbano.

A través de su cuenta de Instagram, la personalidad de internet contó que se encontraba en la feria navideña de El Valle, en Peñalolén, en donde recibió un obsequio de parte de una pyme que se encontraba en el recinto.

Este último hecho es bastante común en los creadores de contenido, ya que normalmente promocionan productos a través de canje con las pequeñas empresas.

Posteriormente, Naya mostró que le habían regalado una taza con la cara de uno de sus amores platónicos: el cantante Pailita.

“Chiquillos, me regalaron este tazón en la feria navideña que ando y me dijeron que no me sienta incómoda con el regalo”, contó de entrada.

Posteriormente, se lanzó con todo: “Ya po’ Pailita sácate una once”, comentó entre risas.