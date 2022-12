Apostó mil y se llevó 53 palos: Afortunada se llevó millonario premio en Casino Monticello

Como un regalo navideño, caído del cielo. Así lo definió la afortunada ganadora de 53 millones de pesos que apostó solo mil pesos en la máquina tragamonedas del Casino Monticello y se llevó el pozo superior. No quiso fotos, luces ni autógrafos. Solo recibir el generoso cheque que la dejó sin palabras, ante tamaña suerte.

“Fue un regalo adelantado del Viejito Pascuero”, señaló la afortunada ganadora de los $53.765.744 que recibió tremendo golpe de suerte, durante la semana del 12 de diciembre, informaron desde Monticello.

Según relataron testigos, en un comienzo la mujer, dueña de restaurantes que prefirió reservar su identidad, quedó sin habla durante media hora tras ver el resultado de la máquina tragamonedas y sin capacidad de respuesta a las felicitaciones que recibía de la gente que estaba junto a ella.

Con más calma y ya pasado algunos días del hecho, reveló detalles del momento cuando se sentó frente a la máquina que le dio la suerte con un billete de mil pesos, al cuarto intento.

“Me di cuenta de inmediato que había ganado. Algunas personas que estaban cerca comenzaron a felicitarme, me hablaban, pero yo no podía responderles de la impresión que tenía. Estuve muda como media hora. Menos mal que no gané en la primera apuesta que hice en esa máquina, yo creo que ahí sí que me da un ataque”, recordó con alegría.

Lo que vino después fue pura felicidad: esperar el documento con el monto del premio y luego regresar tranquilamente a su casa. “Dormí muy bien esa noche, pensé que me costaría, pero estaba muy cansada después de tanta emoción”, admitió.

“Somos un casino pagador”

Pero, ella no fue la única afortunada que se llevó un millonario premio para su casa.

El domingo 18 de diciembre la fortuna volvió a tocar a una persona que asistía al casino. Esta vez se trató de un extranjero con paradero en el país y quien obtuvo un premio de $38.847.039 tras jugar en una de las máquinas, provocándole gran alegría.

Manuel Rojas, Gerente General de Monticello, se mostró entusiasmado con los premios y recordó la promoción de Super Viernes que se realiza durante este mes y que contempla el sorteo de un Jeep Renegade o $15 millones en efectivo.

“Somos un casino pagador, acá la suerte existe e invitamos a todos a visitarnos en estas Fiestas de Fin de Año. La suerte puede tocar a cualquiera”, afirmó.