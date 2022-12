Bessy Gallardo y su realidad tras el término de la Convención: “La última vez que viví un duelo así fue cuando falleció mi difunto esposo”

Quien fuera convencional, Bessy Gallardo , mediante un TikTok dio a conocer sus apreciaciones de la derrota del Apruebo; del acuerdo constituyente, y de su presente.

Precisó que la derrota fue “especialmente difícil porque se perdió el plebiscito de salida, porque hay un anti-comunismo latente, porque hay un acuerdo que no le gusta a la ciudadanía y porque me siento un poco responsable del resultado del plebiscito, pero entiendo que perdimos. Sí, perdimos”.

En este marco lanzó un antecedente del cual nunca había hablado. “Estoy viviendo un duelo bien particular y bien personal, la última vez que viví un duelo así fue cuando falleció mi difunto esposo. Más encima, como que me han hecho responsable de perder, no cacho cómo perder es mi responsabilidad, pero en fin”.