“Con esa pinta debería trabajar en ‘Morandé con Compañía’”: El comentario machista que recibió Camila Vallejo después que se graduó

La ministra Vocera de Gobierno, Camila Vallejo, estuvo de invitada en el último capítulo de “Pero con respeto”, en este espacio dio a conocer un vistazo a su vida personal y laboral. En este contexto, Julio César Rodríguez le preguntó por la anécdota cuando egresó de Geografía con sus amigas.

Vallejo contó que fueron a una botillería con sus amigas para comprar un ron, “el caballero de la botillería, no muy caballero la verdad, empezó a decir ‘bueno, ¿ustedes en qué están?’, ‘es que nos graduamos de geografía, vamos a celebrar’”, relató.

“‘¿De geografía?’ me dice y se dirigió a mí en específico, ‘esa carrera no te va a llevar a nada’. Me mira y me dice: ‘con esa pinta debería trabajar en Morandé con compañía’”, contó. La ministra mencionó que con sus amigas igual quedaron impactadas y no se les ocurrió una respuesta en el momento.

El animador le preguntó si le dijeron algo al caballero, Vallejo le respondió que “varios improperios después, pero no directamente y con mis compañeras todavía está ese recuerdo, ‘¡Mira de quién te burlaste!’. El machismo además, con qué derecho comentas eso, fue muy machista”.

JC le preguntó si ha cambiado el machismo en la sociedad chilena, la ministra dijo que sí, pero no totalmente. “Yo creo que han habido cambios, pero todavía persiste. Todavía tenemos que lamentar femicidios, violencia sexual, micromachismos (...) la vida de nosotras, es mejor que la de nuestras abuelas por las organizaciones y lucha feminista”, sentenció.

Revisa el capítulo aquí