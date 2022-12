Hombre llora tras recibir fiesta sorpresa de cumpleaños: nunca se lo habían celebrado por nacer en Navidad

Diciembre es considerado el mejor mes del año. Se celebra el espíritu de la Navidad, Nochebuena, Navidad, Nochevieja y Año Nuevo. La familia y los amigos están juntos para compartir las más lindas fechas del año en unión y armonía.

Lamentablemente para aquellas personas nacidas en el mes de Navidad, el cumpleaños puede ser difícil y aún más complicado si la persona nace exactamente en Navidad. Estos, terminan siendo opacados por la celebración decembrina.

El hombre de 50 años nunca había tenido una fiesta de cumpleaños

Una mujer decidió que eso no pasaría más con su hermano, quien vino al mundo un 25 de diciembre, pero nunca pudo celebrar su aniversario de vida y su hermana hizo una fiesta sorpresa de cumpleaños en plena Navidad. El hombre no aguantó la alegría generada y lloró de felicidad.

Gracias a TikTok y a la cuenta @berenicalma, el conmovedor gesto se hizo viral de manera rápida.

Según relata el video, al hombre le pidieron que removiera un papel de una puerta y ahí vio que en vez de entrar a una posada, que era lo que él pensaba, entró a su fiesta sorpresa de cumpleaños.

“Mi hermano cumple años el 25 de diciembre y nunca había tenido una fiesta de cumple”, dijo la hermana.

El hermano descubrió que no era una posada sino su fiesta de celebración de 50 años. Lastimosamente muchos se olvidan de su fiesta pues siempre están con la familia el 25 de diciembre.

El hombre lloró ante tan conmovedor gesto

“Abre, Fer. No era posada, era tu cumple”, le comenta la hermana.

“¿En serio?”, contestó el hombre quien estaba visiblemente emotivo.

Gracias al emocionante gesto, el hombre lloró y agradeció a su familia por recordar su cumpleaños.

“Gracias, gracias, qué sorpresa, muchas gracias”, dijo Fer, mientras le cantaban las mañanitas.

No era sorpresa que el video se volviera viral y generara positivos comentarios.

“No manches su carita de felicidad”; “Su niño interior ya está feliz”: “Cuando no sabes cómo reaccionar porque no sabías que era una fiesta que bonito se emocionó”; “yo el cumplo el 25 y todos crudos no se quieren levantar”; “Que bonito, como dicen en vida, me hizo llorar de alegría”; “yo cumplo el 30 de diciembre y desde que tengo uso de razón me la paso en los preparativos de año nuevo”, dicen algunas interacciones.