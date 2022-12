Lindorfo se pronunció sobre el cobro del IVA a veterinarias: “No somos considerados como profesionales de la salud”

El famoso veterinario Sebastián Jiménez”, conocido como “Lindorfo”, hizo una sorpresiva reaparición en televisión, en esta oportunidad en el matinal “Mucho Gusto” después de que se contactó con José Antonio Neme para hablar sobre el cobro del IVA que tendrán que empezar a cancelar las veterinarias a partir del 1 de enero de 2023.

“Los últimos afectados serán obviamente las mascotas porque la gente irá menos a los veterinarios. Secundariamente, los afectados seremos nosotros porque obviamente vamos a tener menos flujo hacia nuestras clínicas. Por lo tanto, hay un tema aquí bien delicado”, comunicó Lindorfo.

“El problema acá está en otro ámbito, no está si va a subir tanto o no la consulta o los servicios veterinarios como por ejemplo los honorarios médicos de la cirugía, sino que aquí hay un problema de fondo. Nosotros no somos reconocidos como profesionales de la salud, ese es el gran error”, continuó.

“Hoy día no somos considerados como profesionales de la salud, ahí hay una equivocación y hay una ignorancia horrible de las autoridades. De nosotros depende que los huevos, la leche, la carne de todas las especies sean saludables para ustedes”, sentenció.