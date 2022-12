“Dile a tu papá que se deje de mentir ese guatón culi**”: El chistoso recado de la mamá de Chiqui Aguayo

La despedida de temporada del exitoso podcast de Pamela Díaz y Chiqui Aguayo, “Hoy es hoy”, nos dejó diversos momentos destacables. Uno de ellos fue cuando la animadora y comediante se refirió a las anécdotas que tenía con su difunto papá.

Después que María Elena Dressler señalara que tuvo sexo en la nieve, la panelista de “Juego Textual” señaló que no conocía la nieve. “No he ido nunca, sabes qué una vez mi papá me llevó a Farellones (...) y era febrero y no había nada. Mi papá siempre hacía esas cuestiones”, comentó.

“Mi papá toda la vida me dijo que me iba a llevar a Disney”, afirmó Chiqui, “nos decía ‘Daniela, dile a tu mamá que las llevo a sacar la visa’ y mi mamá escuchaba y decía ‘Daniela, dile a tu papá que se deje de mentir ese guatón culiao. No te va a llevar nunca’ y así yo pasaba los recados”, contó entre risas.

Chiqui comentó que con los años empezaron a tener una mejor relación, y se intentaron reunir para su matrimonio, pero no pudieron concordar, así que lo organizó ella misma mejor.

Finalmente, rescató un bonito recuerdo dentro de los periodos más difíciles de su vida, “antes de la Mal, perdí a mi hijo como a los cinco meses. Todo muy traumático, de repente estaba mi marido y yo, y mi mamá y mi papá a los pies de la cama. Por supuesto se pusieron a hablar puras hue** (...) entre sus tallas que se tiraron, recuerdo muy bonito que hayan estado ahí los dos”, concluyó.