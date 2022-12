El tierno mensaje de Naya Fácil a su hermana: “Es el mejor regalo que me pudo haber dado la vida”

La influencer Naya Fácil fue puro amor en sus historias de la tarde, después de dedicarle un tierno mensaje a su hermanita. Ella habló con todos sus “facilines” sobre el amor que siente por su hermana, quien afirma es su única familia.

“Ay saben qué, yo quiero tanto a mi hermana, la quiero tanto”, comenzó, “independiente de todo, creo que es el mejor regalo que me pudo haber dado la vida. Mi hermana es como mi cable a tierra, así cuático y hasta me anima su presencia”, señaló.

“Uno debe querer mucho a sus hermanitos, de verdad, y eso nunca existió en nuestra casa. Nunca de a dónde, no sabían nada en esa casa nuestros papás, pero siempre fuimos unidas. Sí tenemos muy distintos principios y valores, pero aún así como que somos muy unidas las dos, mi hermanita”, agregó la influencer.

Sin embargo, no todo fue en tono tierno, Naya empezó a tirar la talla y se cuestionó el motivo de por qué son tan distintas. “¿Por qué no habrá sido tan loca como yo? Siempre le digo por qué no fuiste como yo así”, concluyó entre risas.