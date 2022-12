Marisela Santibáñez: “Lo más impopular que he hecho en mi vida es militar en el Partido Comunista”

La diputada Marisela Santibáñez fue la última invitada de esta temporada del exitoso podcast de Pamela Díaz y Chiqui Aguayo, “Hoy es Hoy”. Apasionadamente habló de su militancia en el Partido Comunista cuando fue consultada por qué estaba en la coalición.

“Hace tres años que soy militante comunista y tiene que ver mucho con Daniel Jadue, tiene mucho que ver con el comunismo en Chile”, comenzó Marisela, “yo soy comunista del Partido Comunista de Chile, no respondo por el comunismo internacional, no respondo por la historia del comunismo en el mundo y no voy a responder por esa historia”, continuó.

“Hoy día ser comunista en Chile es no tener militancia con ningún partido corrupto, ningún partido que haya estado mezclado con Soquimich (SQM), incluyendo al partido progresista. Lo dije y qué”, sentenció.

“He pensado que las cosas más impopulares que he hecho en mi vida, puedo ser colocolina que es popular, pero lo más impopular que he hecho en mi vida es militar en el Partido Comunista. Aún así, el trabajo es para y por los trabajadores, el derecho de las y los trabajadores. No es otra cosa que eso, y se los digo sinceramente”, señaló Marisela.

La parlamentaria continuó afirmando que le apasiona este tema, “me apasiona poder trabajar por los derechos de los trabajadores de la salud, por los profesores, ¿quién más lo hace? ¿Quién más no quiere el lucro en la educación?, ¿quién más no quiere el lucro en la salud? Somos muy pocos”, concluyó.