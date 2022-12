‘Nasty8ei’: El chico que descubrió su talento y amor por la música en taller del Sename

Diego Mauna, es un joven de 24 años que no ha tenido una vida fácil tras pasar toda su infancia en un centro del Sename. Sin embargo, y pesar de las adversidades, pudo sacar adelante su carrera musical y hoy tiene un gran éxito en las plataformas web.

La historia fue contada en una entrevista en LUN, en donde el artista cuenta que descubrió su talento en un taller del centro de menores.

“Yo podría haber sido cualquier cosa porque pasé un momento fumando marihuana y arrancando del hogar, haciendo tonteras. Pero cuando empezó el taller canalicé toda mi energía en eso. Mi mamá, a pesar de que estuvo presa, siempre fue muy estricta, que yo fuera un hombre de respeto, que no tenía que andar robando”, cuenta en la conversación, asegurando que se crió con “mano dura” y que por eso ahora es una “persona de bien”.

Según el relato, Diego llegó al Sename porque sus padres estaban presos y hasta el momento no tiene ningún tipo de contacto con su progenitor. “La persona que estaba a cargo mío era mi mamá, pero no la culpa porque también tuvo una vida difícil”, cuenta.

Su infancia fue difícil puesto que su madre “a veces tenía que delinquir para tener platita” y que por esa razón estuvo privada de libertad. Posteriormente, tuvo problemas con las drogas y “ahí intervenían con programas del Gobierno en los colegios. A mis hermanos chicos siempre los interrogaban”, recuerda. Actualmente sus hermanos tienen 22 y 19 años respectivamente.

Con respecto a su paso por el hogar de menores, el cantante asegura “cuando chico los niños más grandes me pegaban o me aplastaban subiéndose arriba mío (..) cuando grande era más despierto y me defendía. No dejaba que tomaran mis cosas”.

Diego afirma que algunos de los “cabros maldadosos” llegan al Sename “por droga o robo” y que por eso él debía ser “despierto, si no te robaban todo”.

Su carrera musical

A pesar de esto, Diego Mauna ingresó al taller de hip hop que impartían en el hogar cuando tenía 15 años. Hoy, a los 24, ya logró sacar su primer video musical que suma más de 55 mil reproducciones.

“Esta canción la escribí en un momento en el que estaba súper deprimido porque tenía muchos problemas. Al salir del hogar tuve que volver a vivir con mi mamá, que estaba mal por las drogas, había quedado viuda de su pareja. Estábamos viviendo en una casa que nos tomamos”, cuenta.

En este período también tuvo que abandonar su carrera de sonido en el Duoc, en la cual duró 2 años y medio. En seguida, se puso a trabajar de ayudante de albañil para sobrevivir.

“Mis letras son mi desahogo, nunca he cantado sobre mujeres. Siempre hablo de cositas que tenía guardadas. Yo era súper retraído antes de hacer música, era hermético. No les contaba a mis compañeros de colegio que yo era del hogar. No hablaba con los psicólogos ni asistentes sociales”, indicó el joven.

‘Nasty8ei’ estará presente como uno de los artistas invitados en el festival La fiebre del Memo en el Club Hípico este 4 de febrero, en donde uno de los fuertes del cartel es Tito El Bambino.