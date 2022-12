“Ni siquiera alcanzaba a rellenar un sostén... no me sentía cómoda”: Fer Figueroa se sinceró sobre su operación

Fer Figueroa hace solamente un par de semanas que se sometió a una operación para mejorar su aspecto físico. A raíz de esta situación, la influencer se sinceró sobre los motivos por los cuáles tomó la decisión de cambiar su cuerpo.

A través de las historias en su cuenta de Instagram, la hija del Fantasma Figueroa utilizó la dinámica de preguntas y respuestas para resolver algunas dudas de sus seguidores sobre su intervención en los senos.

“Me puse 375cc”, detalló la exchica reality sobre la cantidad que se puso.

“¿Por qué te operaste en México y no en Chile?”, le consultó otro seguidor, a lo que respondió: “El precio era muy barato, en Chile sale como el doble”, expresó con sinceridad.

Asimismo, agregó que otro motivo fue su hija. “En Chile estamos solitas, a pesar de que tengo a las mejores amigas que me ayudan siempre… jamás sería lo mismo sin mi familia! Me han ayudado mucho a mi recuperación”.

“¿Principal motivo para realizarte la operación?”, le preguntó otro usuario. “Antes de tener a Leah tenía un poco más y después de amamantar empezaron más complejos porque me dejó 100% sin nada jaja, ni siquiera alcanzaba a rellenar un sostén así que no me sentía cómoda”, afirmó.

“Esperé que creciera un poco más y así poder venir a México y que pudiera aprovechar a sus tatas en lo que yo me recuperaba”, sostuvo.

Finalmente, Figueroa aseguró que “lo peor de todo es no poder tomar en brazos a mi bebé. Ha sido lo más feo verla correr para que la abrace y no poder”, confesó Fer Figueroa sobre lo más doloroso de su recuperación.