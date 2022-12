Pamela Díaz ya está chata de la política: “Llevo dos o tres años escuchando lo mismo”

En el último capítulo de esta temporada del podcast de Pamela Díaz y Chiqui Aguayo, “Hoy es hoy”, tenía de invitada a la diputada y amiga de la “Fiera”, Marisela Santibáñez. Esto inevitable desembocó en una conversación sobre política, lo cual no le pareció a la animadora

“No quiero hablar de política porque me incomoda, porque no sé y porque creo que ya llevo dos o tres años escuchando lo mismo”, declaró Pamela Díaz, lo que fue secundada por la segunda invitada María Elena Dressler.

Esto fue cuestionado por Santibáñez, quien le dijo que todo es político. “Creo que hay gente que está haciendo un trabajo la raja y otros...”, comentó Díaz, lo que despertó la duda en Marisela del nombre de esa persona. “Como tú” señaló Pamela y su amiga dijo que era lo único que quería escuchar.

Anteriormente, Marisela Santibáñez habló apasionadamente sobre su militancia en el Partido Comunista. De igual forma, Pamela Díaz junto a su amiga parlamentaria encuentran que Camila Vallejo ahora se nota mucho menos cercana de lo que era antes después de ser la Vocera de Gobierno. Por su parte, Chiqui Aguayo señaló que estuvimos a punto de que Chile cambiara, pero no pasó.