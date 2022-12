“Ya me está empezando a molestar la ropa”: Vale Roth contó cómo está viviendo esta emocionante etapa

La gimnasta Vale Roth sorprendió al todo país con su embarazo y tiene a todos atentos ante cualquier actualización de su bendición. En su camino a un desayuno en Concón, la exchica reality habló sobre cómo se ha sentido en su 15va semana.

Ella mostró como un vestido de lino color crudo se amoldaba a su panza, el cual señaló que antes le quedaba grande. “Estoy muy feliz porque iremos a tomar desayuno y seguiré tragando, no sé cuántos kilitos he subido. Yo creo que ya en pechugas he subido como un kilo, en papada otros dos”, contó.

“Ahora me empezó a apretar la ropa, ponte tú había traído unas calzas, pero ni una posibilidad, me apretaba todo. Pensé que le estaba haciendo daño a mi niño, niña, niñe, así que me la saqué al tiro. Ya me está empezando a molestar la ropa”, continuó la gimnasta. Ella señaló que ahora tiene que ir a ver ropa más suelta o más elástica que no le aprieten tanto durante su embarazo.

“En la semana 15 empecé a notar cambios en la pancita, como que antes en la mañana estaba despertando más plana y en la tarde se me salía más la guata, ahora no, en las mañanas despierto así”, comentó Vale Roth.

Además, señaló que le dolía la espalda, pero algunos le dijeron que pudo haber sido por la tensión del asalto y el aumento de los senos por el embarazo.