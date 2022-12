Niña de 12 años en Antofagasta envía a carta a Viejo Pascuero: “Ver si me puedes ayudar a conseguir un lugar para vivir...”

En las últimas horas se ha viralizado la carta que una niña de 12 años le envió al Viejo Pascuero en Antofagasta. “Querido Santa, mi nombre es Kelly y tengo 12 años. Esta navidad solo te quería pedir una ayudita, ver si me puedes ayudar a conseguir un lugar para vivir, ya que vivimos en la playa (Antofagasta) con una señora que trata mal a mi mamá y nos echa todo el tiempo a la calle”, parte la misiva.

Chilevisión, que tuvo acceso al escrito, informó que fue enviado a Correos de Chile y en ese lugar fue encontrado por Andrea Páez.

“Nosotros no podemos jugar ni salir al patio, ya que se enoja. Es más, nos queda poco tiempo ya que nos desalojarán, y estoy algo preocupada, se nos cae el pelo, a mi y mi hermana por el estrés que nos lleva esta situación (...) “somos cinco en la casa y es una pieza chica. Vive conmigo mi abuela, mi mamá, mi hermana de ocho años y mi hermano de trece, que usa silla de ruedas, es discapacitado, tiene síndrome de Down”, relata Kelly.

“Santa, si no puedes, no importa, todavía tendré la esperanza que tendremos un lugar digno para vivir, o sino, algún panel solar para poder tener luz e irnos a vivir al cerro, solo queremos irnos de acá. Mi mamá llora siempre”.

Revisa la carta:

Carta de Navidad Chilevisión

Habla la mamá de la niña

CHV Noticias habló la mamá de Kelly, quien contó que “mi hija está asustada porque la señora nos volvió a echar. Todo los días es lo mismo. Me acaba de insultar, y que me fuera a la calle con los niños. No tengo donde irme”.

Ellos viven hace cinco años en la casa de la abuela paterna de la pequeña, donde no han podido conseguir una buena relación con la dueña de la vivienda, quien “es bastante problemática”, según contó la madre.

“No queremos que nos regalen una casa, sino que nos ayuden a salir de acá porque sufrimos violencia. Que nos puedan ayudar a obtener una casita pagandola, pero de a poco, o un lugar para arrendar”, sentenció.