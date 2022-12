“No es mucho pero ojalá les sirva”: Naya Fácil también puso su granito de arena para ayudar a los damnificados del incendio en Viña del Mar

Naya Fácil también se conmovió con los casos de las familias damnificadas por el devastador incendio que afectó a Viña del Mar y quiso aportar su grano de arena.

A través de sus redes sociales, la influencer aseguró que tras ver algunas historias de la gente de la Quinta Región decidió tomar su “facilón” y dirigirse al supermercado.

“Voy a ir al supermercado, necesito comprar unas cosas... ¿Ustedes saben de un centro de acopio? (...) Yo no quiero ir a Viña porque no quiero estorbar”, preguntó a sus fanáticos.

“Mañana es navidad, por favor donen”, les sugirió a sus seguidores.

Posteriormente, y mientras iba en el auto, Naya criticó a las personas que llevaron alimentos expirados y cosas en mal estado. “Oye, ¿cómo es posible que la gente lleve cosas vencidas? Eso no es ayuda, no es para deshacerse de su ropa... Si van a llevar ropa interior que no sea usada, debe ser nueva”, atacó.

Luego, la personalidad mostró que llegó a un supermercado mayorista gracias a los consejos de sus seguidores, y compró artículos de limpieza, alimentos, comida para perro, entre muchas otras cosas.

Finalmente, Naya llegó al centro de acopio en el Estadio Bicentenario de La Florida para entregar su aporte y así motivar a los ‘facilines’ a que se acerquen a los lugares para aportar.

“Ya entregué mi ayuda para la gente de Viña. No es mucho pero ojalá les sirva en estos momentos y en esta fecha”, escribió.