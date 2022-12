“Esta Navidad regala un pijama de palo”: Desconcertante video de funeraria divide a usuarios

Una ola de reacciones generó un video publicitario que subió la Funeraria Iván Martínez, un negocio familiar con diversas sedes en Santiago y lleva más de 80 años en funcionamiento.

Un spot navideño de la funeraria, con “All I Want For Christmas Is You” de Mariah Carey de música de fondo, muestra a una carroza blanca Maserati, un grupo de hombres sacan un ataúd del vehículo y el cual dejan verticalmente para revelar su interior.

Dentro del ataúd había una mujer vestida de Santa Claus, quien se dispuso a bailar con dos de los hombres que la acarrearon. “Funeraria Iván Martínez les desea una feliz navidad y un próspero año nuevo”, escribieron en la descripción del video.

Sin embargo, a las personas les desconcertó un poco este peculiar video que subieron, que generó opiniones divididas. “Esta Navidad regala un pijama de palo”, comentó un usuario; “Que video más turbio, cuando el de marketing cobra barato”, escribió otra joven.

“Cero empatía más para quienes hemos perdido familia en estas fechas”, agregó una usuaria, “Yo lo encontré bkn! Y para el funeral de mi papá fueron super profesionales y amables… mi papa tenía un humor negro impresionante y se hubiera reído la verdad”, comentó alguien más.