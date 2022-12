Difícil y reveladora decisión comparte ex periodista de “Aquí somos todos” en su Instagram

Una sentida revelación comunicó este fin de semana recién pasado el periodista conocido como Matías Vega, quien hasta mitad de este año fuera parte del equipo del hoy desaparecido programa de Canal 13 “Aquí somos todos”, según informó La Cuarta.

A través de su cuenta de Instagram, el profesional reveló la difícil decisión personal que adoptó: se cambió el apellido por el materno y hoy pasa a llamarse oficialmente Matías Burboa.

“Escribo esto con los ojos llenos de lágrimas. No tengo pena, no tengo rabia, no estoy triste… Estoy indescriptiblemente feliz”, escribió el comunicador en la leyenda de su publicación en Instagram, donde enseña en una fotografía el documento donde adopta por ley su nuevo apellido principal.

Acerca de las razones que lo llevaron a tomar tal drástica medida, explica: “luego de 30 años, hoy por fin puedo decir que estoy dejando atrás una herencia familiar que desde siempre me significó más dolor que cualquier otra cosa. Desde hoy mi nombre cambia, sí, por el apellido de mi mamá que ahora llevaré como el principal con el mayor orgullo posible. Tengo tanto que agradecerle a la mujer que me lo dio todo, aún cuando estaban todas las condiciones para que fracasáramos, pero ella no lo permitió”.

Matías se sinceró en temas muy personales referidos a complejos pasados de su juventud, al recordar “esas noches en las que me quedaba dormido llorando mientras me preguntaba: ‘¿por qué no me quiere mi papá?’. O esas tardes donde pasaba horas esperando que me fuera a buscar mientras mi mamá me convencía de que seguramente estaba ocupado con algo importante y de último minuto”.

“Hoy dejo atrás, literalmente atrás, el apellido de alguien que decidió sacarme de su vida y que lamentablemente se perdió la oportunidad de formar parte de la mía”, puntualizó

Finalmente, Burboa aclaró que “esto no es un reclamo, tampoco una funa. Este post está lleno de alegría, lleno de gratitud, lleno de vida. Soy el mismo de siempre, pero desde ahora me llamo -legalmente- como siempre debí llamarme: Matías Burboa”.

Publicación en Instagram