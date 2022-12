“Es tallado por los mismos dioses”: mujer encierra a su novio para que otras no se lo roben

Vuelta al mundo ha dado una pareja viralizada en TikTok. La mujer tendría “encerrado” a su novio porque es “muy guapo” y tiene miedo de que otras mujeres se lo “roben”. Pero no sólo esto, sino que también dijo que le tienen “envidia”.

El hombre que entrevistaba a la pareja le preguntó por qué creía eso. “Mira su barba, sus labios, sus ojos. Todo eso que me cautiva a mí”, respondió la posesiva mujer.

“Las mujeres al verlo se impresionan mucho y tengo miedo de que me lo vayan a quitar, o que vayan a venir aquí a la casa, porque él es muy muy guapo. Es tallado por los mismos dioses, míralo”, agregó.

“A todas las mujeres que me están viendo, no me hablen, no me vayan a contactar porque yo quiero evitar problemas con ella. Yo sé que soy atractivo, ella siempre me lo ha recalcado. No me metan en problemas con ella porque igual yo la quiero, no quiero que vaya a pasar algo entre nosotros, por favor, no me hablen”, dice él.

“Siempre me ha dicho, que soy muy guapo, y precisamente por eso no me deja salir o que me visite alguna de mis amistades”, agregó.