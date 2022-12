Neme pidió cortar dramático despacho en “Mucho Gusto” tras descompensación de abuelita

Una denuncia ciudadana terminó con la afectada llorando en el piso, totalmente desconsolada, lo que motivó al animador de “Mucho Gusto”, José Antonio Neme, a pedir que cortaran el despacho que realizaban desde la comuna de Puente Alto. Esto, para no continuar mostrando el dramático momento que vivió la adulta mayor que exigía el desalojo de una mujer desde la casa de su madre, consignó La Cuarta.

“Son años y hartas cosas las que he pasado, pero quiero que me devuelvan la casa de mi madre”, rogó la abuelita de 71 años, que llegó al pasaje San José en compañía del periodista Juan Pablo Muñoz y el abogado Alberto Precht.

Fue en ese momento, cuando comenzó a increpar a la mujer para que le devolviera la casa, que recibió los descargos de vuelta y causaron su malestar.

“¿Puede venir a conversar con nosotros afuera?”, preguntó el reportero a la moradora.

“Esta es mi casa, no tiene el derecho de venir a molestarme. No sea estúpido, déjeme tranquila. Usted no tiene por qué venir a molestarme. Esta es mi casa, entienda esa hue...”, le respondió a gritos la vecina, sin querer salir del domicilio.

“¡Devuelve mi casa!”

Sin embargo, a pesar de su agresividad, la afectada también respondió y le gritó que le devolviera la casa de su madre.

“¡Devuelve mi casa! ¡Devuélvela, es mi casa!”, gritó Laura, lo que provocó que se descompensara.

“Ya, tranquilita, tranquilita”, le pidió el periodista a la mujer, que terminó llorando, arrodillada en el piso.

“Bien, ya... vamos a dejar ahí que se calmen los ánimos, que la señora reciba contención, en fin. No corresponde mantener esa cámara ahí. Vamos a intentar cambiar... no cambiar de tema radicalmente, porque uno comparte la indignación”, explicó Neme, que se veía notoriamente afectado por la inesperada situación.

Finalmente, el matinal se comprometió a seguir el caso por la vía, legal para ayudarla.