Actriz venezolana de “Casado con hijos” expuso mensaje xenófobo de usuaria de Instagram y le dio una respuesta ejemplar

La actriz venezolana Nathalie Vera, quien se hizo conocida en Chile gracias a su participación en la teleserie de Mega “#PobreNovio”, anunció hace poco menos de una semana en redes sociales su incorporación al elenco de la sitcom “Casado con hijos”, y en pocos días ya protagonizó su primera polémica en la producción, luego que una usuaria de Instagram le enviara un mensaje de carácter xenófobo.

Fue en un hilo de preguntas y respuestas de la red social donde la dramaturga caribeña decidió exponer el comentario que una seguidora chilena le realizó por ser parte del elenco de la comedia protagonizada por Javiera Contador, Fernando Larraín, Dayana Amigo y Fernando Godoy.

La respuesta de la actriz de Mega

“En ‘Casado con hijos’. ¿Actuarás de venezolana que vende tequeños o la de los lanzazos? Horrible”, fue la pregunta que Nathalie decidió responder en las historias de su cuenta de Instagram, dando cuenta del comentario pero sin entrar en una discusión con la mujer que denostó su condición de extranjera en el país.

“Claudia, de verdad entiendo tu preocupación por la serie y créeme que está quedando súper estupenda y, o sea, no, no pues, no te voy a hablar sobre mi personaje, pero no, no voy a ser una venezolana que vende tequeños y que hace lanzazos horribles”, inició su respuesta la joven que hace pocos años se encuentra en el país desarrollando su faceta actoral en las pantallas del canal controlado por el Grupo Bethia.

Nathalie Vera respondió con diplomacia a una pregunta xenófoba de una usuaria de Instagram. Fuente: Instagram @nathalieverap.

Y si bien fue enfática para aclarar que su papel no tendrá mucho que ver con los prejuicios de la usuaria de redes sociales, sí profundizó respecto de las dificultades que sufre la mayoría de sus compatriotas y ella misma en un país donde muchas personas los estigmatizan por delitos cometidos por algunos venezolanos que han ingresado ilegalmente a Chile.

“De verdad que sí, me avergüenza muchísimo la cantidad de venezolanos que están haciendo fechorías, los que arruinan el nombre de los venezolanos, como tal, pero realmente hay una gran mayoría que sí le estamos poniendo corazón, que le estamos echando pichón por hacer un país muchísimo mejor, y que estamos haciendo todo para borrar esa imagen tan fea que tienen de nosotros”, dijo Vera.

“De verdad que te pido disculpas por esas personas y entiendo tú preocupación, pero no, tranquila, no va a ser un personaje feo”, finalizó.