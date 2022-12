“Agradecer el gesto de humanidad y avanzar desde el perdón”: Jordi Castell responde a las disculpas de Kramer

Siguen llegando las repercusiones sobre los dichos del imitador Stefan Kramer en su nuevo libro “Stefan, memorias breves autorizadas por Kramer”. Una de ellas fue el mea culpa que realizó el comediante sobre su imitación a Jordi Castell, la cual llegó a tribunales por haber denigrado la orientación sexual del mencionado.

En el programa “Tal Cual”, discutieron las disculpas del imitador y Jordi le respondió, “yo lo encuentro noble, siento que de algo le debe servir a un ser humano, en este caso a mí, de poder avanzar en la vida (...) Yo creo que aquí el pasar de los años, de algo tiene que servir como para soltar, agradecer el gesto de humanidad y avanzar desde el perdón”, comentó.

Esta imitación data de alrededor de 2011, y debido a eso Raquel Argandoña le preguntó si no son disculpas muy tardías, algo que negó el panelista. Él mencionó que ahora está en una parada de vida más operada de los nervios, y que no juzgaría a alguien por demorarse en disculparse.

“Yo valoro y celebro que haya una persona que desde su talento, haya entendido que mi molestia no era que me imitara. Mi incomodidad no tenía que ver de que se riera de cómo me río, de mi manera, o sea hello soy súper amanerado, soy súper imitable, el punto nunca fue ese”, agregó.

El fotógrafo mencionó que en su momento le molestó la imitación debido a los tintes homofóbicos que tenía y agregó que las sexualidades no son un tema de risa, sino que de inclusión. Además, en esos años sucedió el lamentable crimen de odio que terminó con la vida de Daniel Zamudio.