“El teatro de Maracay le da 20 mil patadas”: Venezolana ninguneó a la Quinta Vergara y dejó la grande en Twitter

El incendio que afectó a la ciudad de Viña del Mar días antes de la Navidad estuvo a un paso de llegar hasta las inmediaciones de la Quinta Vergara, escenario donde se realiza el famoso festival de Viña del Mar, conocido en todo Latino América.

Menos mal, el tema no pasó a mayores y hasta el momento, el escenario y anfiteatro se mantiene intacto a la espera del regreso de la fiesta musical que estuvo paralizada durante dos años de pandemia.

Hay mucha expectativa con respecto a cómo se viene esta nueva edición. Inlcuso el consejero regional, Manuel Millones, surigió alargar el certamen de música un día más para que lo recaudado fuera en apoyo directo a los damnificados, otros pedían suspender el evento para ahorrar el dinero y ayudar en la reconstrucción de viviendas.

Sin embargo, hubo un comentaruo en redes sociales que llamó mucho la atención y desató la polémica. Todo porque una ciudadana venezolana realizó una ácida crítica a la Quinta Vergara: “Para los que no conocen la Quinta Vergara de Viña del Mar y creían que era un lugar espectacular… se las presento” , escribió en Twitter, tal como consignó Chilevisión Noticias.

“Nuestro teatro Teresa Carreño y el Teatro de Maracay les dan 20 mil patadas”, agregó desatando la furia de los chilenos que no toleraron que ningunearan al anfiteatro que tiene tanta historia en nuestro país.

“Efectivamente se ve mejor en tv, no obstante, mejor vuelvan a maracay a disfrutar de él”, “¿Porque chu… insisten en comparar?”, “Pero no tienen Festival”, “Si no te gusta te puedes devolver a tu país”, fueron algunas de las críticas que recibió la mujer, quien posteriormente ocultó el tweet.