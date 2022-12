Javiera Contador habló sobre las grabaciones de “Casado con hijos”: “Es un cag***** de risa”

La comediante Javiera Contador participó de un live de Instagram con el psicólogo LGBTIQ+ Juan Cristóbal Concha, quien ha ocupado su plataforma para hablar sobre la diversidad sexual y de género. Se reunieron para conversar de su participación en la serie “En terapia” de TVN, la cual se centra en tratar la salud mental de diversos pacientes.

En este live, la actriz habló de la grata experiencia que ha sido volver a grabar “Casado con hijos”. “Tengo el privilegio y el honor de ahora hacer ‘Casados con hijos’ es un cagadero de risa todo el tiempo porque están todos locos, entonces yo sé que para los actores que vienen de invitados, debe pensar ‘esta gente está del bonete’ y un poco sí”, contó.

“En general nos encanta poder transmitir esto, y que la gente lo perciba. Yo me río mucho con mis compañeros y me sorprende, los conozco hace ya 20 años, y todavía me sigo sorprendiendo. Fernando Larraín me sorprende hasta el día de hoy, sale con unas cosas, Flo también, la Dayana también, la Yoya, Marcial”, continuó Contador.

De igual forma, Javiera Contador habló sobre la importancia que le da al humor en su vida, “Nosotros escogimos el humor para hablar de muchas cosas, porque el humor es muy sanador (...) Saber que te puedes reír hace la vida mejor, la vida es mejor cuando es con risa, sin duda”, mencionó.

En esa línea, habló sobre una escena que grabó hace poco con Carmen Glora Bresky en el set de la comedia “Casado con hijos”. “Ayer me tocó hacer una escena en el ‘Casado con hijos’, la Marcia le da una pastillita a la Quena para calmarse y le da un ataque de risa”, partió.

“Entonces, tuve que estar mucho rato riéndome, fue una risa falsa porque fue una risa actuada, pero después de hacer la escena mucho rato, me fui pensando ‘oye qué loco, me reí mucho rato e igual quedé con una sensación de cierto placer’, así como cuando te tiran una talla buena”, contó Javiera Contador.