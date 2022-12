“No no nooo, ahora lo que me faltaba”: Inesperada visita aguó video de Pamela Díaz

“La Fiera” está de vacaciones, “Díaz de vacaciones”, tal como su segmento de Youtube que la siguió en Cancún. Ahora se encuentra con su familia y su pareja en el mismo lugar.

El clima no acompañó los primeros días de relajo de Pamela, hasta su amiga y co-animadora del podcast “Hoy es hoy”, Chiqui Aguayo, la agarró para el leseo ya que donde ella estaba vacacionando sí había sol.

Pero, eso ya son problemas antiguos, el sol salió y Díaz también. Ella se encontraba con su familia a las orillas de la piscina de donde se están hospedando, la vista al agua era maravillosa, pero la música estaba a todo chancho. “Si no es la lluvia, los niños, ahora la música”, escribió.

Pamela Díaz historias Fuente: Instagram

En la siguiente historia se veía un carrito lleno de copete, que tentó a la “Fiera”. “No quería tomar, no quiero tomar, pero por qué, ¿cómo me cuido si me traen el trago aquí a la puerta?”, comentó la influencer.

Pamela Díaz historias Fuente: Instagram

La última actualización de Pamela Díaz se le ve en la piscina junto a su hija mayor posando para la cámara, pero con una invitada que irrumpió en la grabación, un avispa que se fue con todo en contra de la cara de la “Fiera”, quien la correteó, pero ahí terminó el video. “No no nooo, ahora lo que me faltaba. Una avispa casi me devora”, escribió.

Pamela Díaz historias Fuente: Instagram