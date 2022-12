“¡Persistir es de valientes!”: Daniel Valenzuela compartió una esperanzadora reflexión tras el fin de “Más Vivi que nunca”

TV+ lo hizo otra vez. El lunes la señal nacional anunció el fin del programa “Más Vivi Que Nunca”, una decisión que sorprendió tanto al equipo como a la audiencia. El espacio conducido por Vivi Kreutzberger emitirá su último capítulo este viernes 30 de diciembre.

Uno de los panelistas del programa de TV+, Daniel Valenzuela, ha manifestado su decepción ante la decisión abrupta del canal de sacar otros de los programas que tenía al aire. Hace un par de meses, la señal canceló “Me Late” y “Me Late Prime”, quienes ni siquiera pudieron despedirse en el aire.

Sin embargo, en su cuenta de Instagram, publicó una esperanzadora reflexión acerca de esta situación. “Una vez más, volvemos a empezar, caerse y levantarse, cueste lo que cueste. Pese a todo lo ingrato que ha sido este medio conmigo, amo comunicar y lo seguiré haciendo donde esté!!”, comenzó el periodista.

“Persistir es de valientes!! Si tienes salud, amor y energía, nada es tan terrible!! Ahí te voy”, concluyó el locutor de radio.

Anteriormente, Daniel Valenzuela en un live de Instagram junto a su compañera de panel, Daniela Nicolás, fue categórico con sus críticas al canal. “Esto tiene su génesis desde Me late, programa que le iba muy bien, pero el canal hizo una apuesta por programas que a mí me parecen que no iban a conectar con el público, programas absurdos...que si uno tiene dos dedos de frente dice ¡cómo... y lo hicieron!. ¿Querís cagar el canal?, ¡hagámoslo para cagar el canal!”, comenzó

“Claramente, los resultados no le han avalado la decisión en estos días y las consecuencias las estamos pagando nosotros (...) para proteger estos dos proyectos caprichosos”, concluyó Daniel Valenzuela.