“Se pone más relajado”: Extranjeros viralizan “tutorial” para ingresar a Chile por Arica

Hace días atrás unos extranjeros ingresaron de manera ilegal al país y se grabaron en un video, donde uno de ellos compartió consejos para poder entrar sin ser detenidos por la policía. Hoy, el registro se viralizó en redes sociales, casi como un “tutorial” para evadir los controles migratorios, tal como muestra Radio Agricultura.

Se trata de un inmigrante venezolano acompañado por otros compatriotas, quien explica cómo entró a Chile por Arica, e incluso indica los horarios del día cuando puedan vulnerar la seguridad de la policía fronteriza sin inconvenientes.

“Tuvimos que caminar aproximadamente unos 30 minutos por el desierto. Subir la montaña, porque la policía estaba pendiente de los migrantes de los que estaban pasando ilegal”, comenta a la cámara.

En el registro se ve a los extranjeros a bordo de un auto en la ruta que une el norte grande con Tacna, momento en que aconseja que “y si quieren pasar más tranquilos, tienen que esperar hasta las 12 del mediodía, 1 de la tarde hora chilena, al hacer el cambio de guardia y se pone más relajado”, sinceró.

“Instituciones que no funcionan”

El registro dejó diversos comentarios, en rechazo a la libertad que tienen los extranjeros para entrar al país, sin control alguno, “como Pedro por su casa”.

“Porque los militares no protegen y custodian nuestra frontera ? Su misión es proteger la patria ,un desperdicio el dinero gastado en instituciones que no funcionan”, “El Norte abandonado para variar, solo aparecen los políticos para las votaciones. Chiste viejo y repetido.”, “Nada nuevo bajo el sol!! El “presidente” va a cumplir casi un año en el gobierno y todavía no vemos NADA en materia de inmigración en la frontera! Siguen entrando todos como Pedro por su casa!”, “sta bueno el plan de seguridad seguro así vamos a terminar peor que Colombia y Venezuela y ustedes las autoridades que no quieren dar estado excepción para el país ustedes van a ser los culpables del estado del país”.