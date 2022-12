Tía Helhue la está pasando pésimo: “Me duele la cabeza más que la conch*******”

La tía Helhue Sukni no la está pasando muy bien. La “abogada de los narcos” está enferma desde hace unos días que la tiene bastante complicada. Así que tituló el video de hoy como “el video de los débiles”, y su voz ronca delataba su estado de salud, pero no su maquillaje porque se amononó antes de grabar.

“Estoy peor que ayer, hue*** peor que ayer (...) Mal, miren todas las hue** que tengo que tomar. Amoxicilina, Tapsin, Kitadol, Tapsin tengo de todo y no se me quita la hue**, me duele la cabeza hue***. Me siento pésimo”, contó la abogada.

Pero esto no quedó ahí, ya que tuvo que salir en la mañana por nada la tía, según lo que contó. “Pa’ más re cacha, fui a un juicio oral al centro de justicia y se cambió. Fui a puro dar la cacha, me levanté a las 6:30, salí cinco para las ocho (...) Me vine para la casa y me dolía la cabeza, pero más que la conch*******”, cerró Sukni.

Sin embargo, los comentarios de la publicación no estaban centrados en el tema del video, sino que los usuarios de Instagram le hacían una petición a la tía Helhue. Un sin fin de personas le pidió que defendiera a Naya Fácil con su último tete legal,ya que tiene una orden de detención.