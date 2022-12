Round entre ‘Pancho Malo’ y Checho Hirane enciende las redes: “No hables de respeto cuando te refieres a mi persona por un apodo”

Un fuerte round protagonizaron Checho Hirane y Francisco Muñoz (Pancho Malo), con dimes y diretes a través de la radio y de redes sociales.

“Tú no eres de derecha, tú eres una persona que busca su beneficio personal y promueves una cocina política que no tiene nada de democrática. La protesta está consagrada en la constitución que tú desconoces y no respetas”, le escribió Pancho Malo al locutor de Radio Agricultura.

Pero esto no quedó ahí: “No hables de respeto cuando te refieres a mi persona por un apodo. Nuestro grupo defiende la Constitución y la patria, algo que tú no haces. Critica a los ladrones de Chile Vamos, ahí tienes varios ejemplos. No puedes imponer al país una cocina por tus ‘predicciones’”.

¿Qué dijo Checho Hirane?

“Quiero decirle a Pancho Malo que a mí me gusta la democracia por sobre todas las cosas. La democracia tiene que ver con el respeto a las opiniones diferentes”, aseguró el también comediante.

“Este programa es democrático, la práctica que tú estás realizando de funar a la gente, no son prácticas democráticas. Yo siempre he tenido una línea, no me he cambiado de línea. Si tú fueras una persona de derecha, los enemigos no están en este sector. Los adversarios políticos están en otro sector”, terminó en su respuesta.