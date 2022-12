Una mujer sencilla: Helhue Sukni le hizo una oda a las cosas simples de la vida

La tía Helhue ya lleva un par de días enferma, no lo ha estado pasando bien, tal como lo ha mencionado en videos pasados. Ella ha mostrado su arsenal de remedios y en su última publicación relució su último medicamento en esta batalla, un spray de propóleo para la garganta.

Después de este episodio, ella decidió mostrar lo que le hace feliz en la vida, “Video del amor a lo simple”, tituló su última publicación. Ella partió presentando su lugar de trabajo, su “antro”, “el lugar donde me gusta estar, donde amo estar, con quien amo estar”, comentó la abogada besando el Código Penal, que dijo es el amor de su vida.

“Lo que más me encanta en la vida es ir a la modista, ir a la verdulería, ¡ay qué me encanta ir a la verdulería!” ir a la farmacia. Eso es lo que hago todos los días”, comentó.

Siguiendo en esa línea, rescatando las pequeñas cosas de la vida, Helhue le mostró el calendario que se compró, “miren amigas, fui a un quiosco y me compré un calendario. Todas esas cosas mínimas que me encantan, soy tan feliz, aunque ustedes no lo crean”, continuó la abogada.

“Esas cosas mínimas como ir a un negocio y comprar pan fresco. Qué maravilla, son cosas tan chiquititas que me gustan tanto, soy tan feliz con ellas”, cerró la tía Helhue.