Daniel Fuenzalida con todo en contra de Mauricio Israel: “Me parece nefasto tenerlo al aire”

En una entrevista que Daniel “exHuevo” Fuenzalida sostuvo con Página 7, inevitablemente fue consultado por el programa que está reemplazando a “Me Late” por las tardes de TV+. El animador entregó un acucioso análisis del nuevo espacio “Sígueme y te sigo”.

“Es una apuesta no muy atractiva, la verdad. Falta una identidad de programa, a ratos pareciera ser Me late, pero no lo es (...) Falta ritmo, falta dinamismo. La escenografía es demasiado oscura, no es para las 4 o 5 de la tarde”, comenzó.

“Siento que se está haciendo una farándula agresiva, de confrontación, y eso no me gusta. Habíamos avanzado haciendo una farándula divertida, de reírnos de nosotros, del humor”, señaló el “exHuevo”, en términos de contenido no me ha gustado, en términos de puesta en escena tampoco”, agregó.

Ahondando en este punto, él señaló que el ambiente entre los mismos panelistas es denso, “se enfrentan entre ellos, también hacen enfrentarse a otros personajes de la TV, eso ya pasó. Es una farándula del 2005, que va en retroceso”, señaló el locutor.

En esta misma línea, analizó a los miembros del programa y ofreció una crítica a la presencia de Mauricio Israel, “me parece nefasto tenerlo al aire en un programa de farándula, cuando todos sabemos lo que es”, comentó.

Mientras que sobre el animador Francisco Kaminski, mencionó que “tiene ritmo, puede crecer como animador”, y acerca de Titi García-Huidobro comentó que “le da una cuota de dulzura al programa”.