Duro round tuitero: Iván Moreira y Fidel Espinoza se pelearon sin filtro por el tema “indultos” que otorgó el presidente Boric

No sea falso senador @ivanmoreirab . Las bancas quemadas avaluadas por la fiscalía en 300 mil pesos estaban en la calle. A sus amigos de Penta, delincuentes de cuello y corbata les dieron clases de ética.A este joven 7 años.Ese indulto lo valoro. No me hago responsable de otros. https://t.co/N0Nsnu9Nux