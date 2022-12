“¡Métete ese ‘en buena’ por la raja!”: Vale Roth ya está chata del hostigamiento por redes sociales

Vale Roth ya no está para malos ratos, ni para aguantar los insultos y la mala onda de las personas en las redes sociales, quienes opinan de todo lo que hace.

La gimnasta partió la mañana revelando los desagradables mensajes que recibió tras mostrar su panza, afirmando que estaba en ropa interior por su casa. Así que se chateó y dijo “voy a bloquear a toda la gente que me webee un poquito, o sea con un comentario imbécil, bloqueada”.

Además, agregó que “lo chistoso es cuando terminan todo lo que te escriben como ‘Vale, hueo** te lo juro que te lo digo en buena, no es en mala onda’ ¡Métete ese ‘en buena’ por la raja! porque ese en buena nunca ha sido en buena onda”.

Lamentablemente, esto no terminó ahí, horas más tarde Roth subió otra historia hablando del odio que recibió de una persona en particular. “Estoy enchuchada, hay una vieja que no me para de mandar mensajes, todo el rato, ultra mala onda”, comentó

“Es que ya me tienen chata, se los voy a mostrar, me dio taquicardia de la rabia. Quiero mandarle un audio diciendo ‘vieja cu***’, lo voy a subir”, agregó Vale.

La mujer en cuestión le envió fuertes mensajes, donde escribió que “tan hueca no puedes ser, Dios mío. Te haces la que nunca ha estado embarazada, la que no le gusta el hueveo”. El mensaje continúa con frases muy odiosas hacia Vale Roth.

La bailarina dejó expuesta a la mujer que la hostigaba, y señaló que este es un comportamiento ya reiterativo. Ella ya le habría recalcado que había perdido una guagua, así que la exchica Yingo comentó “¡Qué violenta! La cagó”.