Es viral: Perrito causó desastre al no dejarse bañar

Un clip que ya se acerca a un millón de reproducciones es el de un perro que fue llevado hasta la ducha de una casa, pero causó un peligroso accidente al no dejarse bañar.

La travesura del perro llamado Zeus fue publicada en la cuenta de @estefanyjpr2 en la red social china TikTok. La chica aclaró que nadie salió herido y que su mascota se encuentra bien, pero por los daños causados, más de uno se asustó pensando lo peor debido a que en las imágenes se ven unas gotitas de sangre.

La propia usuaria aclaró en otro clip que el chico que estaba en la ducha con el perrito tuvo una pequeña cortada, pero nada para preocuparse.

El video

Resulta que, en el video de tan solo 7 segundos, se aprecia a la mascota dentro de una pequeña ducha con cara de susto. Las puertas del lugar son de vidrio. Tal parece que al momento de iniciar el baño el perro quiso escapar, golpeó el cristal de la puerta y lo quebró.

Los pedazos de vidrio cayeron al piso y hasta parte del marco se vino abajo, lo que evidencia que el pánico del canijo y de sus dueños fue grande.

Tengan cuidado

Hubo reacciones de todo tipo. Algunos usuarios preocupados por la salud de la mascota, otros dieron algunos consejos para evitar este tipo de reacciones, lo bueno es que hubo mucha empatía con el perro, que como todo “niño”, solo reaccionó por miedo, sin intención de causar molestias a sus dueños.

Generalmente los perros de tamaño mediano a grande desarrollan fuerza y si no les gusta el sitio del baño van a intentar correr y con ello lesionar a la persona que está a cargo.

Una experiencia que pudo terminar en tragedia (Captura)

Es importante crear un ambiente tranquilo, mostrarle al perrito que el baño puede ser divertido y que no le va a pasar nada malo. Todo es cuestión de no hacer cambios drásticos del sitio del baño ni en la temperatura del agua.

“Eso los estresa, no todos los perros reaccionan bien, yo los baño en el patio y de apoco como juego, así no se estresan”; “La mía es igual, aparte de raza parecida, odia bañarse”; “A mí se me hizo imposible bañarlo en la ducha, pero el lavaplatos resultó perfecto”, escribieron a la usuaria.

“Por eso mejor en el patio a manguera”; “El mío se mete a bañar solo y disfruta como le cae el agua y hasta cierra sus ojos, pero se escapa a cada rato a la regadera”, comentaron.

